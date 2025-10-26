Language
    छठ पर महंगी हुई पूजन सामग्री, गाजियाबाद में 40 रुपये में बिक रहा एक गन्ना 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:19 AM (IST)

    गाजियाबाद में छठ पर्व के दौरान गन्ने की मांग बढ़ने से इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। दुकानदार 40 रुपये प्रति गन्ना बेच रहे हैं। छठ पूजा में गन्ने की कोसी बनाई जाती है, जिसमें अन्य पूजा सामग्री रखकर दीपक जलाकर पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पर्व पर विधि-विधान से पूजा करने पर श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पर्व पर पूजा सामग्री में गन्ने का इस्तेमाल भी श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि इन दिनों गन्ने के रेट बढ़ा हुआ है। दुकानदार 40 रुपये में एक गन्ना बेच रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं की जेब पर भार भी बढ़ रहा है।

    छठ पर्व पर श्रद्धालुओं द्वारा लगभग 50 पूजा सामग्री की खरीद की जाती है। इनमें दीये, फल और सब्जियां भी शामिल होती हैं। इस पर्व पर गन्ने की विशेषतौर पर खरीद की जाती है। पुरबिया जनकल्याण परिषद के महासचिव राकेश तिवारी ने बताया कि गन्ने की कोसी बनाई जाती है।

    इस कोसी के अंदर ही ठेकुआ, खजूर, चना, मूली, शकरकंदी सहित अन्य पूजा सामग्री को रखकर दीपक जलाकर पूजा की जाती है। माना जात है कि छठ पर्व पर विधि विधान से पूजा करने पर श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है। इसलिए छठ पर्व पर गन्ने की खरीद श्रद्धालु कर रहे हैं। बाजार में इन दिनों गन्ने के साथ फलों के दाम भी बढ़े हुए हैं।

    शहर में शनिवार को नहाय- खाय से छठ पर्व की शुरुआत हुई। छठ पर्व पर श्रद्धालु शनिवार शाम को घरों में सफाई करके स्नान करते हुए सूर्य देव और छठी मईया की पूजा-अर्चना में जुट गए। इसके बाद घरों में प्रसाद तैयार किया गया और परिवार के सदस्यों के साथ पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया।

    वीवीआइपी सोसायटी निवासी कपिल गोयल ने बताया कि यह पर्व इसलिए मनाया जाता है, जिससे परिवार में सुख-शांति बनी रहे और सभी सदस्य उन्नति करें। इस दिन से छठ पूजा शुरू होती है और इसके दौरान जब तक पूजा चलती है, भोजन जमीन पर बैठकर ही बनाया जाता है। पुरानी रसोई में इस अवधि में खाना नहीं बनाया जाता, जो छठ पूजा की परंपरा और रीति-रिवाज का हिस्सा है।

    सोसायटियों में भी उत्साह

    शहर की कई हाईराइज सोसायटियों में भी छठ पर्व की भव्य तैयारियां देखने को मिलीं। गुलमोहर गार्डन, रिवर हाईट्स सहित अन्य सोसायटियों में पर्व मनाया गया। निवासियों ने सोसायटी परिसर में विशेष घाट सजाए। बच्चों और बुजुर्गों ने भी उत्सव में बढ़-चढ़कर भाग लिया।

    आज होगा खरना छठ पर्व की प्रक्रिया के अनुसार, आज खरना का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मईया के समर्पण में दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ और ठेकुआ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना के समय पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद ही अगले दिन सूर्य अर्घ्य की तैयारी शुरू होती है।

     