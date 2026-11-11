छठ महापर्व: नहाय-खाय से होगी शुरुआत, साहिबाबाद में 75 घाटों पर जोर-शोर से चल रहीं तैयारियां

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। छठ घाटों पर आस्था की झलक दिखनी शुरू हो गई है। वेदियां बनाकर उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जा रहा है। साथ ही इस बार कई समितियां आस्था के साथ देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित करने की तैयारी कर रही हैं।

हरनंदी नदी के छठ घाटों पर वेदियों को बनाकर रंग-रोगन का कार्य किया जा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों से लोग वेदी बनाने पहुंच रहे हैं। मिट्टी से तैयार वेदी को सूखने पर विभिन्न रंगों से रंगा जा रहा है। केसरिया, सफेद व हरा रंग से रंगी वेदियां बेहद खूबसूरत लग रही हैं।

लोगों का कहना है कि केसरिया रंग शक्ति व साहस, सफेद रंग शांति व सच्चाई का और हरा रंग धरती की उर्वरता व विश्वास का प्रतीक है। इसका उद्देश्य लोगों को आस्था के साथ देशभक्ति का भी संदेश देना है। त्योहारों व धर्म में आस्था के साथ राष्ट्र के प्रति भी जज्बा होना जरूरी है।

13 से शुरू होगा चार दिवसीय छठ महापर्व चार दिवसीय छठ महापर्व 13 नवंबर शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ प्रारंभ होगा। 16 नवंबर सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत तोड़ेंगी। पर्व की तैयारियां को लेकर सोसायटी व कालोनियों में लोग अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं।