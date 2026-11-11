छठ पूजा के बाद घर वापसी होगी आसान, दिल्ली-पटना रूट पर चलेंगी वंदे भारत स्पेशल; देखें पूरा टाइम-टेबल और रूट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छठ पर्व के बाद दिल्ली लौटने की टेंशन अब खत्म हो गई है। बिहार से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने दो जोड़ी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें नई दिल्ली और पटना के बीच चलेंगी। इससे दिल्ली-NCR में रहने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा, जो छठ मनाने के लिए अपने गांव गए थे।

रेलवे की ये दोनों ट्रेनें 16 कोच वाली नई वंदे भारत ट्रेन होंगी। इसमें सफर तेज भी होगा और बेहद आरामदायक भी होने वाला है। आम ट्रेनों में जहां घंटों भीड़ में खड़े रहना पड़ता है, वहीं इसमें बैठकर आराम से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा।

पहली ट्रेन कब चलेगी? पहली वंदे भारत स्पेशल 11 नवंबर को नई दिल्ली से पटना जाएगी। यह ट्रेन सुबह 5 बजे नई दिल्ली स्टेशन से खुलेगी। इसका रूट अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा होते हुए पटना जाएगी।