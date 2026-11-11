दिल्ली-करनाल नमो भारत कॉरिडोर पर बड़ा अपडेट, NHAI ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, इन 22 स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नंदकिशोर भारद्वाज, सोनीपत। दिल्ली के सराय काले खां से लेकर करनाल तक बनने वाले नमो भारत कारिडोर परियोजना अब एक कदम आगे बढ़ी है। एनसीआरटीसी के प्रस्ताव पर एनएचएआई की ओर से प्रोजेक्ट शुरू करने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

मंजूरी देते समय प्राधिकरण की ओर कई शर्तें भी रखी गई हैं। इस मंजूरी के बाद अब एनसीआरटीसी परियोजना को लेकर विस्तृत ड्राइंग भी प्राधिकरण में जमा कराएगा। इसके बाद काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, इसके बाद परियोजना का काम आगे बढ़ सकेगा।

सैद्धांतिक मंजूरी के साथ रखी कई शर्तें नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक सुभाष कनौजिया ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक एनएच-44 पर 15.000 किमी से 127.000 किमी तक नमो भारत कारिडोर का काम शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी और एनओसी मांगी थी।

अब प्राधिकरण के डीजीएम विपिन कुमार ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कई शर्तें भी रखी हैं। एनसीआरटीसी को कार्य शुरू करने से पहले स्वीकृत ड्राइंग जमा कराना होगा। पियर्स (खंभों) की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि भविष्य में विस्तार योजना के तहत एनएच-44 के मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड पर एक अतिरिक्त लेन बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहे। जहां भी प्रस्तावित स्टेशन, टीबीएम टनल या स्टेशन बाक्स का निर्माण किया जाएगा, वहां एनसीआरटीसी को एक विस्तृत 'मेथड स्टेटमेंट' जमा करना होगा।

व्यापक यूटिलिटी प्लान करना होगा जमा इसके अलावा, एनसीआरटीसी को मौजूदा संरचना का प्री-कंडीशन सर्वे और ''स्ट्रक्चरल-हेल्थ इंस्ट्रूमेंटेशन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही, प्रभावित हिस्से में किसी भी प्रकार के नुकसान के समाधान के लिए एनएचएआई और एनसीआरटीसी के बीच एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

एनएचएआई की संपत्तियों (जैसे लाइटिंग, एफओबी, नालियां, एंट्री-एग्जिट और थर्ड-पार्टी यूटिलिटीज (जैसे गैस, पानी, सीवर, बिजली) को शामिल करते हुए एक व्यापक यूटिलिटी प्लान जमा करना होगा। मौजूदा हाईवे संपत्तियों जिनमें कैरिजवे, सर्विस रोड, पुल, पुलिया, नालियां, मीडियन, क्रैश बैरियर, रोड फर्नीचर, यूटिलिटीज, पेड़-पौधे और अन्य प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि काम के दौरान कोई नुकसान होता है तो एनसीआरटीसी उसे अपने खर्च पर, ठीक करेगा।

ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी जमा करना होगा काम शुरू करने से पहले एनसीआरटीसी को एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जमा करना होगा। काम चलने के दौरान एनएच-44 पर ट्रैफिक की आवाजाही बिना किसी रुकावट और सुरक्षित तरीके से होती रहे, इसके लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग, साइनेज, लाइटिंग, सुरक्षा उपाय और ट्रैफिक रेगुलेशन की व्यवस्था करनी होगी।

एनएचएआई के प्रोजेक्ट वाले हिस्से को प्रभावित करने वाली कोई भी निर्माण गतिविधि, पियर फाउंडेशन, स्टेजिंग, सामग्री का भंडारण, मार्ग परिवर्तन या कोई अन्य कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्राधिकरण इसकी मंजूरी न दे दे। यह सुनिश्चित करना होगा कि टोल संचालन और यातायात की आवाजाही पूरी तरह से सुचारु रूप से होती रहे।