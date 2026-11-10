भाईदूज पर दिल्ली में नहीं होगी बसों की किल्लत, DTC का स्पेशल एक्शन प्लान, सुबह 7:30 बजे से मिलेंगी अतिरिक्त बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भाईदूज पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बसों के सुचारु संचालन के लिए विशेष व्यवस्था की है। बुधवार यानी 11 नवंबर को बहनों के घर आने-जाने और त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की संभावना है।

इसे देखते हुए डीटीसी ने सभी निर्धारित बसों को सड़क पर उतारने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली की महिलाएं अपने सहेली कार्ड से मुफ्त में अन्य दिनों की तरह बस यात्रा कर सकेंगी।

पर्याप्त कर्मचारियों को उपलब्ध रहने के निर्देश डीटीसी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी डिपो प्रबंधकों को बसों के संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं, क्षेत्रीय प्रबंधकों को प्रमुख बस अड्डों, टर्मिनलों और अधिक यात्री दबाव वाले स्थानों पर जांच कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कर्मचारी बसों के संचालन पर नजर रखेंगे और जरूरत के अनुसार व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे।