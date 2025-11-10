Language
    हाइराइज सोसायटियों में गणना प्रपत्र का वितरण करना बना चुनौती, बीएलओ को आ रही ये मुश्किलें

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:25 AM (IST)

    गाजियाबाद में एसआईआर अभियान के दौरान, बीएलओ को हाइराइज सोसायटियों में गणना प्रपत्र बांटने में कई दिक्कतें आईं। एओए के असहयोग और सुरक्षा जांच के कारण परेशानी हुई। वीवीआईपी सोसायटी में केवल एक बीएलओ ने प्रपत्र बांटे, जिससे काम धीमा रहा। 2003 की मतदाता सूची से मिलान में भी समस्याएँ आईं, जिनका बीएलओ ने समाधान किया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एसआइआर के विशेष अभियान के दूसरे दिन रविवार को बीएलओ ने हाइराइज सोसायटियों में भी गणना प्रपत्र वितरण किया। इस दौरान उनको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा। खासतौर पर जिन सोसायटियों में एओए का सहयोग नहीं मिल रहा है, वहां पर बीएलओ को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

    सोसायटियों के अंदर प्रत्येक फ्लैट में गणना प्रपत्र का वितरण करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी देनी पड़ रही है। सिक्योरिटी गार्ड फ्लैट के मालिक को फोन करते हैं, उनकी अनुमति के बाद ही बीएलओ को फ्लैट तक जाने की अनुमति मिलती है।

    यदि आरडब्ल्यूए के सहयोग से सोसायटियों के अंदर बीएलओ के लिए क्लब हाउस या एक निश्चित स्थान उपलब्ध हो, वहां पर बैठकर वह गणना प्रपत्र का वितरण करें और लोग भी जागरूक होकर गणना प्रपत्र लें तो आसानी से कार्य हो सकेगा।

    वीवीआइपी सोसायटी में गणना प्रपत्र का वितरण

    रविवार को राजनगर एक्सटेंशन स्थित वीवीआइपी सोसायटी में बीएलओ श्वेता रस्ताेगी ने गणना प्रपत्र का वितरण किया। सोसायटी में रहने वाले अजय गुप्ता ने बताया कि सोसायटी में तीन बीएलओ हैं, इनमें से एक बीएलओ ने ही गणना प्रपत्र का वितरण किया। यदि सभी बीएलओ गणना प्रपत्र का वितरण करें तो आसानी से सभी रेजीडेंट्स को गणना प्रपत्र मिल जाएंगे।

    सोसायटी में रहने वाले राजीव गुलाटी ने बताया कि एसआइआर के दौरान 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है, कई मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नही हैं। ऐसे में बीएलओ से सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया। किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।