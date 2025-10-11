Language
    Ghaziabad News: सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट पेश, 50 लाख की रिश्वत मांगने का था आरोप

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    गाजियाबाद में सीबीआई ने सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक समेत तीन लोगों के खिलाफ 50 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। मेरठ के एक अस्पताल समूह से सीजीएचएस पैनल से नाम न हटाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। सीबीआई ने आरोपियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया और उनके घरों से नकदी और दस्तावेज बरामद किए। आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ स्थित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए अतिरिक्त निदेशक डॉ. अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और निजी व्यक्ति रईस अहमद के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने 12 अगस्त को ही तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

    सीबीआइ के अनुसार 12 अगस्त को मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि डाक्टर अजय कुमार और लवेश सोलंकी ने अस्पतालों को सीजीएचएस की मान्यता सूची से नहीं हटाने के बदले 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की जांच के बाद सीबीआइ ने 12 अगस्त को जाल बिछाकर तीनों आरोपितों को उस समय दबोच लिया जब वह रिश्वत की पहली किस्त के रूप में पांच लाख रुपए ले रहे थे।

    यह रकम 50 लाख रुपये की कुल मांग का हिस्सा थी। इसके बाद सीबीआइ ने आरोपितों के आवासों पर छापेमारी की। डॉक्टर अजय कुमार के घर से 29.50 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।

    जांच में मौखिक, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे जांच एजेंसी को पता चला कि आरोपितों ने आपराधिक साजिश रचकर रिश्वत की मांग की और अवैध लाभ प्राप्त करने की कोशिश की। सीबीआइ ने जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में पेश करते हुए तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने की मांग की है।