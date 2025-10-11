Ghaziabad News: सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट पेश, 50 लाख की रिश्वत मांगने का था आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ स्थित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्यालय में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए अतिरिक्त निदेशक डॉ. अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और निजी व्यक्ति रईस अहमद के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने 12 अगस्त को ही तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

सीबीआइ के अनुसार 12 अगस्त को मेरठ के एक निजी अस्पताल समूह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप था कि डाक्टर अजय कुमार और लवेश सोलंकी ने अस्पतालों को सीजीएचएस की मान्यता सूची से नहीं हटाने के बदले 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की जांच के बाद सीबीआइ ने 12 अगस्त को जाल बिछाकर तीनों आरोपितों को उस समय दबोच लिया जब वह रिश्वत की पहली किस्त के रूप में पांच लाख रुपए ले रहे थे।