कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़, तस्करी गिरोह का पर्दाफाश; लाखों की दवाएं और एक कार बरामद

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस ने कैंसर की दवाओं की तस्करी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है और तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग दिल्ली में CGSS को सप्लाई होने वाली दवाएं चुराकर महाराष्ट्र और दिल्ली में बेचता था। वे एक्सपायर हो चुकी कैंसर की दवाएं भी इसी तरह बेचते थे। इसके अलावा, वे ऐसी दवाएं भी खुले में बेचते थे जिन्हें कोल्ड चेन स्टोरेज की ज़रूरत होती है।

गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में राजनगर एक्सटेंशन के ऑफिसर सिटी का रहने वाला विश्वास त्यागी, मुरादनगर के शाहजहांपुर गांव का रहने वाला प्रिंस त्यागी और आगरा के जगदीशपुरा थाना इलाके के बोदला सेक्टर 4 का रहने वाला आकाश शर्मा शामिल हैं। विश्वास त्यागी की डा मेडिसिन हब नाम की एक दवा एजेंसी है। हालांकि, दो साल पहले वह नकली दवा के मामले में पकड़ा गया था और ड्रग्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया था। उसकी फर्म का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वह उसी नाम से काम करता रहा।

आगरा का रहने वाला आकाश शर्मा दिल्ली से कैंसर की दवाएं लाकर विश्वास त्यागी को देता था। विश्वास त्यागी ने इसके बाद इन्हें थ्राइव फार्मा, यत्नेश फार्मा और ब्रदर्स फार्मा को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। ऐसा दिखाया गया कि ये दवाएं गाजियाबाद की केयर हुड फर्म, चावड़ी बाजार की आरबी एंटरप्राइजेज और ओखला की नोविता फार्मा से खरीदी गई हैं।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (क्राइम) पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक, आरोपियों के पास से ₹19 लाख की दवाएं और ₹8.85 लाख की एक कार बरामद हुई है। इन दवाओं में कैंसर के इलाज का एक इंजेक्शन कार्ट्रोडा भी शामिल है, जिसकी कीमत ₹2.16 लाख है। विश्वास त्यागी इस दवा को ₹80,000 में खरीदकर मुनाफा कमा रहा था। कई और दवाएं भी बरामद हुई हैं।