कैबिनेट मंत्री ने लिया दैनिक जागरण के अभियान 'बदहाल इंदिरापुरम' का संज्ञान, नगर आयुक्त बोले, जल्द शुरू होगा जोनल कार्यालय

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। समस्याओं को लेकर दैनिक जागरण के अभियान 'बदहाल इंदिरापुरम' का संज्ञान महापौर सुनीता दयाल, स्थानीय विधायक एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने लिया है। पूरे अभियान के दौरान इंदिरापुरम में सड़क, सीवर, पेयजल, अतिक्रमण, नाले, पार्क, ग्रीन बेल्ट समेत अन्य समस्याओं को उठाया गया।

स्थानीय लोगों की आवाज बनकर नगर निगम के संबंधित अधिकारियों तक इन समस्याओं को रखा गया। महापौर ने इंदिरापुरम पर कहा है कि जीडीए से हस्तांतरित होने के बाद नगर निगम ने तेजी से क्षेत्र में काम कराए हैं, जो समस्याएं इस अभियान के माध्यम से मिली हैं, उनको भी दूर कराया जाएगा।

महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि इंदिरापुरम में सड़क से लेकर पार्क तक में पहले से काम चल रहे हैं। कम समय में क्षेत्र में तेजी से काम कराए गए। सड़कों के अलावा नालों, सीवर लाइन के काम का उद्घाटन खुद उनके द्वारा किया गया है, ये काम कराए जा रहे हैं। स्वर्णजयंती पार्क की पूरी तस्वीर नगर निगूम ने बदल दी। लोगों को अच्छी सुविधाएं यहां अब मिल रही हैं। अभियान के माध्यम से सीवर, पेयजल, सड़क, छोटे पार्क, नाली, ग्रीन बेल्ट समेत मिली समस्याओं पर संबंधित विभागों से काम कराया जाएगा।

दो महीने में जोनल कार्यालय शुरू करने का प्रयास नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि इंदिरापुरम में दो महीने में नया जोनल कार्यालय शुरू करने पर जोर है। इसके अलावा सीवर की समस्या के लिए जीडीए से सीवर लाइन का डिजाइन मांगा गया है, जो इंदिरापुरम को बसाने के दौरान जीडीए ने बनाया था।

इसके अनुरूप सीवर की समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। जीडीए से आठ हजार वर्ग मीटर भूमि मिलने वाली है। इंदिरापुरम में भूमि मिलने से कूड़ा निस्तारण की समस्या भी खत्म होगी। कई जगह क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से काम कराए जा रहे हैं। सड़क का काम चल रहा है, जो ग्रेप-3 लागू होने की वजह से फिलहाल बंद है।