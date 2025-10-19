त्योहारी सीजन में अतिरिक्त बस चलाने के दावे हवा-हवाई, यात्री बस अड्डों पर घंटों करते रहे इंतजार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। त्योहार के चलते परिवहन निगम का अतिरिक्त बस चलाने का दावा हवा-हवाई निकला। यात्री कौशांबी बस अड्डे व मोहननगर स्टैंड पर घंटों बस का इंतजार करते रहे। इस दौरान बड़ीं संख्या में यात्री वापस लौट गए। वहीं, निजी बस संचालकों ने इसका खूब लाभ उठाया।

कौशांबी बस डिपो पर शनिवार को सुबह से ही यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। यात्री बसों में खड़े होकर सफर करते रहे। बस अड्डे पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ जा रहे आनंद ने बताया कि वह करीब एक घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बस नहीं मिली है।

मुजफ्फरनगर जा रहे मोनू ने बताया कि सवा घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन बस नहीं आई है। अधिकारियों से पूछने पर वह जल्द बस आने के लिए कह रहे हैं। अब वापस लौटना पड़ रहा है। बाहर से निजी बस से जाना पड़ेगा। वह किराया भी अधिक मांग रहे हैं।

बस स्टैंडों पर इंतजार करते रहे यात्री कौशांबी बस अड्डे के अलावा मोहननगर बस स्टैंड पर भी यात्री बसों का इंतजार करते रहे। यहां से रोडवेज बसें तो इक्का-दुक्का गुजरती दिखाई दीं, लेकिन निजी बसें चार से पांच खड़ी रहीं। निजी बस संचालकों ने इसका खूब लाभ भी उठाया। यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। वहीं, एनएच-नौ पर नोएडा सेक्टर-62 के पास भी यात्री बसों का इंतजार करते रहे।

सिर पर सामान लादकर भटकते रहे यात्री कौशांबी डिपो पर यात्रियों को बसें नहीं मिलीं तो वह सामान सिर पर लादकर भटकते रहे। कई शहरों की बसें आनंद विहार से मिलने के कारण वहां जाना पड़ा। इससे करीब एक से डेढ़ किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग यात्रियों को झेलनी पड़ी।

इन शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों को भी हुई परेशानी कौशांबी डिपो से आगरा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, बलिया, बस्ती आदि शहरों के लिए अधिक यात्री जा रहे हैं। बस के लिए घंटों इंतजार करने के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।