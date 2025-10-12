गाजियाबाद में आवारा कुत्ते की कार से टक्कर के बाद मौत, भाजपा नेता पर धक्का मारने का आरोप

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर की फ्रेंड्स कालोनी में रविवार दोपहर को पशु प्रेमियों ने स्थानीय भाजपा नेता पर एक आवारा कुत्ते को कार से टक्कर मारे जाने का आरोप लगाया कालोनी के पशु प्रेमियों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पशु प्रेमी गुलशन राजपूत का कहना है कि रविवार दोपहर को फ्रेड्स कालोनी में रहने वाला भाजपा नेता अपनी कार लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने सड़क किनारे घूम रहे कुत्ते को कार से टक्कर मार दी। कार की चपेट में आकर कुत्ते मौके पर ही मर गया।