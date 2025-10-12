गाजियाबाद में आवारा कुत्ते की कार से टक्कर के बाद मौत, भाजपा नेता पर धक्का मारने का आरोप
मुरादनगर में एक भाजपा नेता पर आवारा कुत्ते को कार से टक्कर मारने का आरोप लगा है। पशु प्रेमियों ने नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गुलशन राजपूत नामक एक पशु प्रेमी ने आरोप लगाया कि नेता ने जानबूझकर कुत्ते को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर की फ्रेंड्स कालोनी में रविवार दोपहर को पशु प्रेमियों ने स्थानीय भाजपा नेता पर एक आवारा कुत्ते को कार से टक्कर मारे जाने का आरोप लगाया कालोनी के पशु प्रेमियों ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
पशु प्रेमी गुलशन राजपूत का कहना है कि रविवार दोपहर को फ्रेड्स कालोनी में रहने वाला भाजपा नेता अपनी कार लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने सड़क किनारे घूम रहे कुत्ते को कार से टक्कर मार दी। कार की चपेट में आकर कुत्ते मौके पर ही मर गया।
गुलशन ने आरोपित के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में शिकायत की। एसीपी का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।