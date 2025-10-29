Language
    बाल-बाल बची भाजपा पार्षद की जान, कार चलाते समय बदमाशों ने की फायरिंग; राजनीतिक रंजिश की आशंका!

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:17 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक भाजपा पार्षद पर कार चलाते समय बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे उनकी जान बाल-बाल बची। पुलिस को इस घटना के पीछे राजनीतिक रंजिश का संदेह है और मामले की जांच जारी है। पार्षद सुरक्षित हैं, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।

    फायरिंग वाली जगह पर जांच करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने भाजपा की पार्षद शीतल देओल पर फायरिंग कर दी। बदमाश दो राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से शीतल बाल-बाल बच गई।

    बदमाशों ने शीतल को लक्ष्य बनाते हुए गोली चलाई थी। घटना के बाद भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल और शहर विधायक संजीव शर्मा मौके पर पहुंचे। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है।

    शीतल देओल वार्ड नौ की पार्षद हैं। उनका नाम शहर के सक्रिय पार्षदों में गिना जाता है। बुधवार रात आठ बजे वह क्रेटा गाड़ी से हापुड़ रोड से होते हुए गोविंदपुरम की ओर जा रही थीं। वह खुद गाड़ी चला रही थीं। गाड़ी में वह अकेली थीं। गोविंदपुरम चौराहे से जब वह बापूधाम क्षेत्र की ओर मुड़ी तो दो बाइक सवार उन्हें दिखाई दिए। रास्ते में अंधेरा था। जिस वजह से शीतल बदमाशों को ठीक से देख नहीं सकीं।

    तभी गाड़ी के बाईं ओर से बाइक सवार बदमाशों ने उन पर एक के बाद पिस्टल से एक दो राउंड फायरिंग की। गोली लगने से उनकी कार का शीशा टूटा गया। जब शीतल को लगा कि उन पर हमला हो रहा है तो उन्होंने अपनी कार दौड़ा दी। हमलावर मौके से फरार हो गए। शीतल ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और भाजपा के पदाधिकारियों को दी।

    थाने पहुंचे भाजपा विधायक

    भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल और विधायक संजीव शर्मा कवि नगर थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने बताया कि घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हुई है तो सभी भाजपा नेता मधुबन बापूधाम थाने पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया।

    शीतल की ओर से देर रात को थाने में अज्ञात हमलावरों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उन्होंने बात की है। संगठन पार्षद के साथ खड़ा है।

    पुलिस की चार टीमों का हुआ गठन

    पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चार टीमों का गठन किया है। पुलिस ने पीड़िता से किसी पर शक जाहिर करने के बारे में भी पूछा है। पार्षद ने अभी किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस राजनीतिक रंजिश से जोड़कर भी जांच कर रही है।

    घटना के दौरान घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल नंबर भी खंगाले जा रहे हैं। सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश कर रही है।