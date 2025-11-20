Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन महीने में तैयार होगा देश का अनूठा संविधान स्मारक, गाजियाबाद को मिलेगा नया गौरव

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:06 AM (IST)

    गाजियाबाद के विजय नगर में भीमाबाई अंबेडकर पार्क को संविधान स्मारक पार्क के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीडीए ने पुनर्विकास के लिए आरएफपी जारी किया है। लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से तीन महीने में पार्क का नया स्वरूप तैयार होगा। यहाँ भीमाबाई अंबेडकर की प्रतिमा, संविधान गैलरी, साहित्यिक मंडप और अन्य सांस्कृतिक सुविधाएँ होंगी, जो इसे आधुनिक और प्रेरणादायक बनाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

     जीडीए ने पुनर्विकास के लिए आरएफपी जारी किया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजय नगर स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क अब आधुनिक और सांस्कृतिक पार्क में तब्दील होने जा रहा है। जीडीए ने पार्क के पुनर्विकास के लिए आरएफपी (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) जारी कर इसे संविधान स्मारक पार्क के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों के अनुसार, अगले तीन महीने में पार्क अपने नए स्वरूप में तैयार हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लगभग 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला विजय नगर स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क उपेक्षा का शिकार रहा है। बच्चों के खेलने की सुविधा, बैठने की व्यवस्था और टहलने की व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय निवासी लंबे समय से इसके विकास की मांग कर रहे थे।

    नगर विधायक संजीव शर्मा की पहल पर जीडीए ने पार्क का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। पार्क को संविधान स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। पार्क में भीमाबाई अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें उनके जीवन, कार्यों और योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोग उनके प्रेरक जीवन से आसानी से परिचित हो सकें। पार्क में एक संविधान गैलरी पथ, एक साहित्यिक मंडप, एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, संविधान निर्माताओं की स्मृति में पट्टिकाएँ और एक साहित्यिक उद्यान शामिल होगा।

    जनसभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खुले मंच, साथ ही शिक्षा और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक सभागार का निर्माण किया जाएगा। पार्क में बच्चों के लिए झूले और मनोरंजन की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि संविधान स्मारक पार्क के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आरएफपी जारी कर दिया गया है ताकि जल्द ही एक एजेंसी का चयन किया जा सके।