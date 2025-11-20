तीन महीने में तैयार होगा देश का अनूठा संविधान स्मारक, गाजियाबाद को मिलेगा नया गौरव

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजय नगर स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क अब आधुनिक और सांस्कृतिक पार्क में तब्दील होने जा रहा है। जीडीए ने पार्क के पुनर्विकास के लिए आरएफपी (प्रस्ताव हेतु अनुरोध) जारी कर इसे संविधान स्मारक पार्क के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार, अगले तीन महीने में पार्क अपने नए स्वरूप में तैयार हो जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लगभग 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला विजय नगर स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क उपेक्षा का शिकार रहा है। बच्चों के खेलने की सुविधा, बैठने की व्यवस्था और टहलने की व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय निवासी लंबे समय से इसके विकास की मांग कर रहे थे।

नगर विधायक संजीव शर्मा की पहल पर जीडीए ने पार्क का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। पार्क को संविधान स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। पार्क में भीमाबाई अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें उनके जीवन, कार्यों और योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोग उनके प्रेरक जीवन से आसानी से परिचित हो सकें। पार्क में एक संविधान गैलरी पथ, एक साहित्यिक मंडप, एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी, संविधान निर्माताओं की स्मृति में पट्टिकाएँ और एक साहित्यिक उद्यान शामिल होगा।