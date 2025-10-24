Language
    बैंक गई बुजुर्ग महिला से लूट, बातों में फंसाकर जेवर ले उड़े बदमाश; सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    शहर में एक बुजुर्ग महिला बैंक में ठगी का शिकार हो गई। बदमाशों ने बातों में फंसाकर महिला के जेवर लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    बैंक गई बुजुर्ग महिला से लूट।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में बैंक गई एक बुजुर्ग महिला से दो युवकों ने बातों में उलझाकर जेवर उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़िता आरोपियों के झांसे में आ गई और उन्हें इसका बाद में अहसास हुआ। मामले में पीड़िता के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    टीला शहबाजपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार का कहना है कि 21 अक्टूबर को उनकी मां मूर्ति देवी गांव टीला स्थित पंजाब नेशनल बैंक किसी काम से गई थीं। वहां दो युवक मिले और उन्होंने महिला को बातों में उलझा लिया। वह उनके झांसे में आ गईं।

    रिक्शे पर बैठाकर की लूट

    इसके बाद आरोपियों ने उन्हें रिक्शे में बैठाया और घर की तरफ आने लगे। रास्ते में उन्होंने बातों में उलझाकर महिला से सोने के कंगन व अंगूठी उतरवा ली और मौके से फरार हो गए। वह घर पहुंची तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने स्वजन को आपबीती बताई।

    इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।