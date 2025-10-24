बैंक गई बुजुर्ग महिला से लूट, बातों में फंसाकर जेवर ले उड़े बदमाश; सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र में बैंक गई एक बुजुर्ग महिला से दो युवकों ने बातों में उलझाकर जेवर उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़िता आरोपियों के झांसे में आ गई और उन्हें इसका बाद में अहसास हुआ। मामले में पीड़िता के बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीला शहबाजपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार का कहना है कि 21 अक्टूबर को उनकी मां मूर्ति देवी गांव टीला स्थित पंजाब नेशनल बैंक किसी काम से गई थीं। वहां दो युवक मिले और उन्होंने महिला को बातों में उलझा लिया। वह उनके झांसे में आ गईं।

रिक्शे पर बैठाकर की लूट इसके बाद आरोपियों ने उन्हें रिक्शे में बैठाया और घर की तरफ आने लगे। रास्ते में उन्होंने बातों में उलझाकर महिला से सोने के कंगन व अंगूठी उतरवा ली और मौके से फरार हो गए। वह घर पहुंची तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने स्वजन को आपबीती बताई।