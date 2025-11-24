गाजियाबाद में बैंक मैनेजर ने 14वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ऑफिसर सिटी-1 सोसायटी में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर रोहित बत्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह सोसायटी की 14वीं मंजिल से नीचे गिर गए। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, जिसके पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और परिवार के बयानों के आधार पर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित आफिसर सिटी–1 सोसायटी में सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रोहित बत्रा के रूप में हुई है। रोहित बैंक ऑफ इंडिया की हापुड़ शाखा में ब्रांच मैनेजर थे। जानकारी के अनुसार रोहित रात करीब 8 बजे सोसायटी की 14वीं मंजिल से नीचे गिर गए। आवाज सुनकर दौड़े सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद में आत्महत्या करने का लग रहा है। मूल रूप से बुलंदशहर निवासी रोहित बत्रा का आफिसर सिटी - 1 में सातवीं मंजिल पर फ्लैट है। फ्लैट उन्होंने किराए पर दिया हुआ है। सोमवार रात वह सोसायटी के टाप फ्लोर की छत से नीचे गिर गए। घटना के बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पारिवारिक स्तर पर संपत्ति को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय ने बताया कि घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। मृतक किस परिस्थिति में 14वीं मंजिल तक पहुंचे और वहां से गिरने की स्थिति क्या थी, इसे सीसीटीवी फुटेज और परिवार के बयान के आधार पर स्पष्ट किया जाएगा।
