आजम खान से पूछताछ पर सस्पेंस, रात में गुप्त ठिकाने पर ले जा सकती है ED; रविवार को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर जेल से रिहाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया है।

ईडी उनसे रात में कहीं भी पूछताछ कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें रविवार को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ईडी रामपुर से रवाना हो चुकी है। रात में पूछताछ के लिए जगह तय नहीं आजम खान से पूछताछ कहां होगी, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी किसी भी जगह उनसे पूछताछ कर सकती है। रात में पूछताछ की संभावना भी जताई जा रही है।