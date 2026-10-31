रामपुर जेल से रिहा होने से ठीक पहले ED ने आजम खान को किया गिरफ्तार, अब्दुल्ला जेल से बाहर

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में लगभग साल भर से जेल में बंद आजम खान रिहा होते ही गिरफ्तार हो गए। मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उन्हें जेल के गेट पर ही गिरफ्तार कर लिया। टीम उन्हें अपने साथ गाजियाबाद ले गई है। गिरफ्तारी के दौरान जेल के गेट पर आजम खान के समर्थकों ने ईडी के खिलाफ हाय-हाय के नारे लगाए।

धक्का-मुक्की के बीच बड़ी संख्या में पुलिस व सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद रहे। आजम खान के साथ जेल से रिहा हुए उनके बेटा अब्दुल्ला समर्थकों के बीच अपने घर पहुंच गए। दो पैन कार्ड बनवाने और उनका लाभ लेने के मामले में आजम खान और उनके बेटे को पिछले वर्ष 17 नवंबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। तभी से वह जिला कारागार में बंद थे।

अभियोजन पक्ष की अपील पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल में आजम खान की सजा बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई थी। इसके खिलाफ आजम की ओर से हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका प्रस्तुत की गई। 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को जमानत दे दी थी। इसके बाद से आजम खान के अधिवक्ता उनके मामलों में जमानती प्रस्तुत कर रिहाई के प्रयास में जुटे थे। शनिवार को न्यायालय ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला की रिहाई के लिए सभी मामलों में परवाने जारी कर दिए थे। इसकी भनक लगते ही शाम पांच बजे से बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक जिला कारागार के गेट पर जुटने शुरू हो गए।