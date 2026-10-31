रामपुर से बड़ी खबर: सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला के जेल से बाहर आने से पहले पहुंची ईडी की टीम

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शाम तक उनकी रिहाई हो सकती है।

शनिवार को दिन भर उनके अधिवक्ता मुचलके भरवाकर रिहाई के परवाने जारी कराने में लगे रहे। मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें पूरा दिन लग गया।

आजम के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि सभी मुकदमों में रिहाई के परवाने जारी हो गए हैं। आजम खान के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल में चल रहे पांच मुकदमों में शुक्रवार को ही रिहाई के परवाने जेल पहुंच गए थे।

शनिवार को दो पैन कार्ड के जिस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को हाई कोर्ट से जमानत मिली है, उसमें भी रिहाई का परवाना बन गया। आजम खान की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। वे जेल पर जुटना शुरू हो गए हैं।