    गाजियाबाद में अजंतापुरम योजना के तहत जल्द शुरू होंगे विकास कार्य, 31 साल बाद नक्शा पास; आवंटियों में जगी उम्मीद

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    दिल्ली-भोपुरा मार्ग पर अजंतापुरम योजना में जल्द ही विकास कार्य शुरू होंगे। आवास विकास परिषद ने 50 करोड़ का अनुमान तैयार किया है, जिससे बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। पहले सीवर लाइन, फिर सड़क और बिजली का काम होगा। 31 साल बाद नक्शा पास होने से आवंटियों में उम्मीद जगी है। सहकारी आवास समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर जल्द सुनवाई होगी।

    दिल्ली-भोपुरा मार्ग स्थित अजंतापुरम योजना में जल्द ही विकास कार्याें को शुरू कराया जाएगा। 

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली-भोपुरा मार्ग स्थित अजंतापुरम योजना में जल्द ही विकास कार्याें को शुरू कराया जाएगा। आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने करीब 50 करोड़ के एस्टीमेट को तैयार किया है, जिससे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। पहले चरण में सीवर लाइन बिछाने फिर सड़क और बिजली संबंधी कार्य कराए जाने की योजना है।

    अधिशासी अभियंता एच. राम ने बताया कि योजना में सीवर, सड़क और पानी की निकासी का डिजाइन बनवा रहे हैं। महीने के आखिर में इसे मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां से बजट तय होगा। अजंतापुरम योजना का 31 साल के बाद नक्शा पास होने पर यहां के आवंटियों और समितियों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सहकारी आवास समिति फेडरेशन की तरफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी डाली गई है। इस महीने में इस पर सुनवाई होनी है।