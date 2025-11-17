गाजियाबाद में अजंतापुरम योजना के तहत जल्द शुरू होंगे विकास कार्य, 31 साल बाद नक्शा पास; आवंटियों में जगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। दिल्ली-भोपुरा मार्ग स्थित अजंतापुरम योजना में जल्द ही विकास कार्याें को शुरू कराया जाएगा। आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने करीब 50 करोड़ के एस्टीमेट को तैयार किया है, जिससे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। पहले चरण में सीवर लाइन बिछाने फिर सड़क और बिजली संबंधी कार्य कराए जाने की योजना है।

अधिशासी अभियंता एच. राम ने बताया कि योजना में सीवर, सड़क और पानी की निकासी का डिजाइन बनवा रहे हैं। महीने के आखिर में इसे मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां से बजट तय होगा। अजंतापुरम योजना का 31 साल के बाद नक्शा पास होने पर यहां के आवंटियों और समितियों के लिए बड़ी उम्मीद जगी है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सहकारी आवास समिति फेडरेशन की तरफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी डाली गई है। इस महीने में इस पर सुनवाई होनी है।