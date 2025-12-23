आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रिश्वत लेने के मामले में चीफ पार्सल सुपरवाइजर को 4 साल कैद की सजा, 10 हजार जुर्माना भी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सीबीआइ कोर्ट ने आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर तैनात रहे तत्कालीन चीफ पार्सल सुपरवाइजर रजनीश चाहर उर्फ रजनीश कुमार सिंह को रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सीबीआइ की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अंजनी कुमार ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआइ ने एक जनवरी 2016 को यह मामला दर्ज किया था। रजनीश चाहर रेलवे स्टेशन आगरा में चीफ पार्सल सुपरवाइजर के पद तैनात था। वह अपने पद दुरुपयोग करते हुए अवध एक्सप्रेस, आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर लोडिंग-अनलोडिंग के काम करने के लिए हर माह आगरा के मोहम्मद अकरम से छह हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

अकरम ने इसकी शिकायत सीबीआइ की थी। सीबीआइ ने जाल बिछाया और आरोपित रजनीश को रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित के हाथ और पेंट की जेब की रासायनिक जांच में घोल का रंग बदल गया था। इससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई थी। साक्ष्य के रूप में बरामद नकदी के नंबरों का मिलान किया गया जो मेल खा गए।