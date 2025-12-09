Language
    गाजियाबाद के मोदीनगर में प्राचार्य के खिलाफ एबीवीपी का हंगामा, कॉलेज गेट पर जड़ा ताला

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने ...और पढ़ें

    मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज में प्रदर्शद करते एबीवीपी पदाधिकारी। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर स्थित मुलतानीमल मोदी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ एबीवीपी पदाधिकारी कॉलेज पर हंगामा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पदाधिकारी धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया है। प्राचार्य कॉलेज में नहीं है।

    ऐसे में पदाधिकारियों ने कुर्सी पर भ्रष्टाचारी प्राचार्य लापता लिखकर रोष जताया। दस दिन पहले कॉलेज में एबीवीपी पदाधिकारी चिरायु शर्मा से मारपीट हुई थी। पदाधिकारियों का आरोप है कि प्राचार्य के इशारे पर मारपीट हुई थी। इसलिए प्राचार्य को हटाने की मांग की जा रही है।