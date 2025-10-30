छत पर सो रही किशोरी के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, अब पूरे गांव में मचा हंगामा

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। निवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी के साथ उसके मामा ने छत पर सोते समय दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई की और छत से धक्का दे दिया। किशोरी पर आरोप है कि वह पिछले सात साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। घटना के बाद से किशोरी डरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

एक ग्रामीण के अनुसार, उसकी 17 वर्षीय बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है। 20 अक्टूबर की रात उसकी बेटी छत पर सो रही थी। अचानक वह छत से गिर गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ने पर किशोरी को मेरठ रेफर कर दिया गया। होश में आने पर उसने बताया कि उसका मामा सोते समय छत पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी जमकर पिटाई की और छत से फेंक दिया।

आरोपी करीब सात साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। उसने पहली बार उसके साथ नौ साल की उम्र में दुष्कर्म किया था। उस समय, आरोपी ने उसके पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया था। वह इस तरह से उसका शारीरिक शोषण करता रहा और उसे धमकाता रहा। कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। धमकियों के डर से वह अपने परिवार को कुछ नहीं बता पाई।