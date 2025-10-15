गाजियाबाद में मिलावटी पनीर और मावा नष्ट, त्योहार पर कार्रवाई जारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिवाली के मौके पर बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अलीगढ़ से लाया गया 750 किलो घटिया पनीर और 300 किलो मावा नष्ट कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य जिले के बाहर से घटिया खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को रोकना है। मंगलवार देर रात अलीगढ़ के सहजपुर निवासी राहूप खान मालवाहक वाहन में अलीगढ़ के गणेशपुर स्थित शिव डेयरी से 750 किलो पनीर लेकर आए।

उनके वाहन को रोककर पनीर की जांच की गई तो गुणवत्ता खराब पाई गई। करीब 2.25 लाख रुपये कीमत के 750 किलो पनीर को नष्ट करा दिया गया। इसके अलावा मेरठ के कंसी सौलाना निवासी फरमान छह बोरियों में 300 किलो मावा चौपला बाजार लेकर आए। घटिया गुणवत्ता के चलते मावा को जब्त कर नष्ट करा दिया गया।