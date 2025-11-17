घर-घर वेरिफिकेशन... नाम-पिता-उम्र समान वालों पर शिकंजा, गाजियाबाद हटाए गए हजारों फर्जी मतदाता

अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया गया। जिले की 142 ग्राम पंचायतों में 7,233 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिले की कुल 4,41,245 मतदाता हैं। जब इस सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट और जांचा गया, तो संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 92,680 पाई गई। इसके बाद, बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएलओ को सत्यापन के दौरान उनके आधार कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

अब तक जिले में 83.12 प्रतिशत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के दौरान 7,233 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए, जो कुल मतदाताओं का 7.80 प्रतिशत है। शेष 16.88 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन भी जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कुल डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या सामने आ जाएगी।