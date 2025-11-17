घर-घर वेरिफिकेशन... नाम-पिता-उम्र समान वालों पर शिकंजा, गाजियाबाद हटाए गए हजारों फर्जी मतदाता
जिले की 142 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान 7,233 डुप्लीकेट वोटर पाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके।
अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया गया। जिले की 142 ग्राम पंचायतों में 7,233 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिले की कुल 4,41,245 मतदाता हैं। जब इस सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपडेट और जांचा गया, तो संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या 92,680 पाई गई। इसके बाद, बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएलओ को सत्यापन के दौरान उनके आधार कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक प्राप्त करने के निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
अब तक जिले में 83.12 प्रतिशत संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के दौरान 7,233 डुप्लीकेट मतदाता चिन्हित किए गए, जो कुल मतदाताओं का 7.80 प्रतिशत है। शेष 16.88 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन भी जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कुल डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या सामने आ जाएगी।
- कुल मतदाता - 441,245
- संभावित डुप्लिकेट - 92,680
- वैध मतदाता - 64,949
- वैध मतदाताओं का प्रतिशत - 70.08 प्रतिशत
- ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित मतदाताओं की संख्या - 4,857
- मतदाता सूची से हटाए गए मतदाता - 7,233
- हटाए गए मतदाताओं का प्रतिशत - 7.80
- कुल सत्यापित मतदाता - 77,039
- कुल सत्यापित मतदाताओं का प्रतिशत - 83.12
- कुल असत्यापित मतदाता - 1,5641
- असत्यापित मतदाताओं का प्रतिशत - 16.88
ऐप ने मतदाताओं को संभावित डुप्लिकेट मतदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया क्योंकि उनके नाम, पिता का नाम और उम्र लगभग समान थे। जब इन मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन किया गया, तो डुप्लिकेट मतदाताओं की संख्या का पता चला। ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। - सौरभ भट्ट, एडीएम, एफआर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।