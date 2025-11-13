दंग रह गए डॉक्टर, महिला के गर्भाशय से निकली 7 किलो की गांठ...; ऑपरेशन करने वाली टीम को मिल रही शाबाशी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है कोई दवा दे दो। यह कहती हुई एक महिला जिला एमएमजी अस्पताल की सामान्य सर्जन की ओपीडी में पांच दिन पहले पहुंची। सर्जन डॉ. मिलिंद गौतम ने महिला का अल्ट्रासाउंड कराया तो गर्भाशय में गांठ दिखाई दी। स्पष्ट जांच के लिए सीटी स्कैन कराया गया। दर्द में राहत के लिये दवा देते हुए चिकित्सक ने ऑपरेशन से संबंधित जांचें लिख दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच रिपोर्ट लेकर महिला बुधवार को सर्जन के पास पहुंची। महिला का ऑपरेशन शुरू किया गया। डेढ़ घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान सर्जन एवं टीम ने सात किलोग्राम वजन की गांठ को निकाल दिया।सर्जन का कहना है कि यदि कुछ दिन और गांठ का आपरेशन न होता तो यह महिला की जान के लिए खतरा बन सकती थी। महिला स्वस्थ है।

नंदग्राम की रहने वाली 45 वर्षीय महिला ममता को ऑपरेशन के बाद पेट दर्द से राहत मिल गई है। इस गांठ की जांच को सैंपल नोएडा भेजा गया है। महिला के तीन बच्चे हैं। टीम में निश्चेतक डॉ. चरन सिंह भी शामिल रहे। महिला के पति अनिल कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं।