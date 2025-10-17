क्या आप तो नहीं खाते ये मिलावटी पनीर? खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नष्ट कराया 650 किलो पनीर
गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरियाणा से लाया गया 650 किलो पनीर नष्ट किया, क्योंकि उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। बुलंदशहर से लाया गया 25 किलो पनीर भी ख़राब गुणवत्ता के कारण नष्ट किया गया। जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि टीम नवीन फल एवं सब्जी मंडी के बाहर तैनात है और हरियाणा के पलवल से आया 650 किलो पनीर ख़राब होने के कारण नष्ट कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरियाणा सेे बिक्री के लिए जिले मे लाया गया 650 किलो पनीर नष्ट कराया गया है। पनीर की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण यह कार्रवाई की गई।
इसके अलावा जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। इसके अलावा बुलंदशहर से राकेश मार्ग पर बिक्री के लिए लाया गया 25 किलो पनीर गुणवत्ता ठीक न होने पर नष्ट कराया गया।
जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि नवीन फल एवं सब्जी मंडी के बाहर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को तैनात किया गया है। बृहस्पतिवार को हरियाणा के पलवल का साहिल एक मालवाहक में 1.95 लाख रुपये का 650 किलो पनीर बिक्री के लिए लेकर आया।
टीम ने मालवाहक रुकवाकर पनीर की जांच की तो प्रथम दृष्टया उसकी गुणवत्ता खराब मिली। ऐसे में पनीर को नष्ट कराया गया है।
