    साहिबाबाद: भुगतान के नाम पर दे रहा था तारीख पर तारीख, आर्थिक तंगी से टूटे कारोबारी ने शोरूम में की आत्महत्या

    By Shobhit Sharma Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    साहिबाबाद में एक शोरूम संचालक द्वारा कमीशन के नाम पर लगातार तारीखें देने से परेशान होकर एक कारोबारी ने आर्थिक तंगी से टूटकर शोरूम में ही आत्महत्या कर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। थानाक्षेत्र में एक कारोबारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। वारदात 18 दिसंबर की है। मामले में उनकी पत्नी ने शोरूम मालिक दंपती, मैनेजर और एकाउंटेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि पति को शोरूम से सामान खरीदने पर मोटा कमीशन मिलता था।

    शोरूम संचालक ने उनका कमीशन का रुपया नहीं दिया तो उनके पति ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उन्होंने अपने जीजा को मोबाइल पर सुसाइड नोट भी भेजा था, इसमें लिखा था कि अब घर चलाने में असमर्थ हूं। पुलिस ने चार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दर्ज मुकदमे में शालीमार गार्डन निवासी सोनिया तनेजा ने बताया कि आराधना रोड पर उनके पति निखिल तनेजा की अंबे मोटर्स के नाम से दुकान हैं। वह ऑटो पार्ट्स के सब डीलर थे। संगम होंडा शोरूम सनगिरि से निखिल का अनुबंध था। जो भी सामान वह शोरूम से खरीदते थे, तो उसमें उन्हें मोटा कमीशन मिलता था।

    इसके अलावा शोरूम संचालकों के कुछ काम करने पर भी उनकी कमाई होती थी। शोरूम संचालक पर मोटी रकम कमीशन के तौर पर बकाया थी। वह रकम लेने के लिए जाते थे लेकिन बार-बार उन्हें टरका दिया जाता था।

    घर में रुपयों की जरूरत थी। पति कहते थे कि कमीशन की रकम मिलने पर सब ठीक हो जाएगा और कारोबार भी बढ़ाएंगे। 16 दिसंबर को उनके पति शोरूम पर रुपये लेने गए तो उन्हें रकम देने से मना कर दिया गया। घर आकर उन्होंने बताया कि शोरूम संचालक दंपती ने रुपये देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर वह काफी दुखी थे।

    इसके बाद 18 दिसंबर को वह दोबारा शोरूम पर गए और वहां किसी से पेट्रोल मंगवाकर उन्होंने खुद को आग लगा ली। शोर होने पर लोगों ने आग को बुझाया और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन तब-तक वह 80 प्रतिशत तक जल चुके थे। सूचना पर पहुंचे स्वजन उन्हें श्रेया हास्पिटल लेकर पहुंचे, तो वहां पर भर्ती करने से मना कर दिया। इसके बाद दिल्ली जीटीबी अस्पताल लेकर गए, लेकिन शाम को सफदरजंग अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान 19 दिसंबर को आठ बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    जीजा को मोबाइल पर भेजा सुसाइड नोट

    आग लगाने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, जिसे उन्होंने अपने जीजा प्रमोद जुल्का को मोबाइल पर भेजा था। इसमें निखिल ने लिखा कि होंडा (सनगिरी) ने मेरा सारा पैसा ले लिया है, जब मैं हिसाब के लिए गया, तो मुझे गया कि अब तुम्हारा कोई पैसा यहां नहीं है। अब मैं अपना परिवार चलाने में असमर्थ हूं। सुसाइड नोट में उन्होंने शोरूम की मालकिन प्रीति नरूला, पति रोहित नरूला, मैनेजर अंकित त्यागी और अकाउंटेंट इनायत का नाम लिखा था।

    "महिला की तहरीर पर चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेन-देन संबंधी मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।"

    -श्वेता यादव, एसीपी साहिबाबाद

