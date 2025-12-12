महक जीवन सोसायटी में फ्लैट के छत का प्लास्टर गिरा, बाल-बाल बचा किचन में काम कर रही महिला का सिर
राजनगर एक्सटेंशन की महक जीवन सोसायटी में फ्लैट B-1211 के किचन की छत का प्लास्टर देर रात अचानक गिर गया, हालांकि किचन में मौजूद महिला बाल-बाल बच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित महक जीवन सोसायटी में बृहस्पतिवार देर रात को फ्लैट संख्या बी-1211 के किचन की छत का प्लास्टर अचानक गिर पड़ी। हादसे के दौरान किचन में मौजूद महिला का सिर बाल-बाल बच गया।
सोसायटी निवासियों ने आरोप लगाया है कि बिल्डर द्वारा छतों और दीवारों का प्लास्टर बिना पर्याप्त सीमेंट के कराया गया, जिसके कारण कई जगहों पर प्लास्टर झड़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
निवासियों ने बताया कि कब्ज़ा मिलने के बाद से ही फ्लैटों में दरारें, सीलन और प्लास्टर टूटने की शिकायतें होती रही हैं, लेकिन बिल्डर समस्या का समाधान करने के बजाय टालमटोल करता आ रहा है।
