    गाजियाबाद में नियमित टीकाकरण को मजबूत करने की तैयारी, निगरानी को नोडल अधिकारी तैनात

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:31 AM (IST)

    गाजियाबाद में नियमित टीकाकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। टीकाकरण की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, ...और पढ़ें

    मदन पांचाल, गाजियाबाद।  शून्य से पांच साल तक बच्चों एवं गर्भवती के टीकाकरण में चूक होने पर अब नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शासन के आदेश पर सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने टीका उत्सव की निगरानी को नोडल अधिकारी तैनात कर दिये हैं।

    लोनी में डा.राजेश तेवतिया,डासना में डा. रविन्द्र,भोजपुर में डा. अनुराग संजोग,मुरादनगर में डा. जितेन्द्र सिंह और शहरी क्षेत्र में डा.आरके गुप्ता को नोडल बनाया गया है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। एमआर के केस अधिक मिलने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है।

    बता दें कि आठ महीने में मीजल्स रूबेला (खसरा) के 27 केस मिल चुके हैं। ऐसे में सात लाख से अधिक बच्चों का सर्वे होगा। टीकाकरण से वंचित बच्चों का पूरा विवरण बनाकर लापरवाह स्वास्थ्यकर्मी का नाम अंकित होगा।

    उपरोक्त अधिकारीगण अपनी-अपनी आवंटित चिकित्सा इकाईयों में समस्त निर्धारित गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण सफल क्रियान्वयन करायेंगे एवं नियमित टीकाकरण दिवस को ब्लाक स्तरीय सायंकालीन समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर समीक्षा करेंगे।

    महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ने 26 नवम्बर 2025 को सीएमओ गाजियाबाद को पत्र लिखकर अवगत कराया कि पेन्टा-1,ओपीवी और एमआर-1 की उपलब्धि मानकों के अनुरूप नहीं पायी गई। ऐसे में मीजिल्स रूबेला के केसों मे निरन्तर वृद्धि होने, जीरो डोजर बच्चों (पेन्टा-1) की संख्या काफी अधिक होने पर माह दिसम्बर 2025 को टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

    टीका उत्सव के अन्तर्गत सर्वे, कार्ययोजना, टीकाकरण व रिपोर्टिंग कार्य, यू-विन अपडेशन एवं एईएफआई० मैनेजमेंट इत्यादि गतिविधियों का क्रियान्वयन करने व सायंकालीन समीक्षा बैठक सम्पादित करने के उद्देश्य से चिकित्सा इकाईयों की निगरानी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं।

    जिला सर्विलांस इंडिकेटर-2025 का विवरण

    ब्लाक एएफपी केस एमआर केस डिप्थीरिया केस

    • भोजपुर 16 1 1
    • डासना 28 1 1
    • शहर 93 8 5
    • लोनी 47 16 4
    • मुरादनगर 12 1 1