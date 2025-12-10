गाजियाबाद में नियमित टीकाकरण को मजबूत करने की तैयारी, निगरानी को नोडल अधिकारी तैनात

मदन पांचाल, गाजियाबाद। शून्य से पांच साल तक बच्चों एवं गर्भवती के टीकाकरण में चूक होने पर अब नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शासन के आदेश पर सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने टीका उत्सव की निगरानी को नोडल अधिकारी तैनात कर दिये हैं।

लोनी में डा.राजेश तेवतिया,डासना में डा. रविन्द्र,भोजपुर में डा. अनुराग संजोग,मुरादनगर में डा. जितेन्द्र सिंह और शहरी क्षेत्र में डा.आरके गुप्ता को नोडल बनाया गया है। नोडल अधिकारी प्रतिदिन टीकाकरण की समीक्षा करेंगे। एमआर के केस अधिक मिलने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है।

बता दें कि आठ महीने में मीजल्स रूबेला (खसरा) के 27 केस मिल चुके हैं। ऐसे में सात लाख से अधिक बच्चों का सर्वे होगा। टीकाकरण से वंचित बच्चों का पूरा विवरण बनाकर लापरवाह स्वास्थ्यकर्मी का नाम अंकित होगा।

उपरोक्त अधिकारीगण अपनी-अपनी आवंटित चिकित्सा इकाईयों में समस्त निर्धारित गतिविधियों का गुणवत्तापूर्ण सफल क्रियान्वयन करायेंगे एवं नियमित टीकाकरण दिवस को ब्लाक स्तरीय सायंकालीन समीक्षा बैठक में उपस्थित होकर समीक्षा करेंगे।



महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ने 26 नवम्बर 2025 को सीएमओ गाजियाबाद को पत्र लिखकर अवगत कराया कि पेन्टा-1,ओपीवी और एमआर-1 की उपलब्धि मानकों के अनुरूप नहीं पायी गई। ऐसे में मीजिल्स रूबेला के केसों मे निरन्तर वृद्धि होने, जीरो डोजर बच्चों (पेन्टा-1) की संख्या काफी अधिक होने पर माह दिसम्बर 2025 को टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।