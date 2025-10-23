राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के गाजियाबाद आगमन को लेकर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति
इंदिरापुरम में यशोदा अस्पताल के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आगमन की तैयारी चल रही है। प्रशासनिक अमले ने कनावनी पुलिया से सीआईएसएफ रोड तक अतिक्रमण हटाया, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उद्घाटन में शामिल होंगे। पुलिस ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रविवार को इंदिरापुरम में नवनिर्मित यशोदा अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की तैयारियों में प्रशासनिक अमला जुट गया है। बृहस्पतिवार को प्रशासिक अमले ने कनावनी पुलिया से लेकर सीआईएसएफ रोड तक सड़कों के दोनों तरफ अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया।
मार्ग से संयुक्त टीमों ने स्थायी व अस्थायी रूप से किया गया अतिक्रमण ध्वस्त किया। इस मार्ग पर अब लोगों को अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
बता दें कि रविवार को इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के हाथों होगा। इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। उनकी आगमन को लेकर पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस, इंदिरापुरम पुलिस और नगर निगम की टीम ने कनावनी पुलिया से लेकर सीआइएसएफ तक सड़क पर दोनों तरफ का अतिक्रमण हटाया।
सड़क किनारे लोगों द्वारा किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। कुछ लोगों ने पुलिस की चेतावनी के बाद स्वयं ही अतिक्रमण हटाया। टीम ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि यह अभियान प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलाया जाएगा और दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।