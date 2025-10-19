त्योहारों में बिजली निगम का वादा: 28 अक्टूबर तक 24 घंटे मिलेगी बिजली, शिकायतों पर फटाफट कार्रवाई

जागरण संवाददाता गाजियाबाद। त्योहारों में विद्युत निगम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है, विद्युत निगम ने जिले में 28 अक्टूबर तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के निर्देश जारी किए है। इसके तहत ट्यूबवेल फीडरों को छोड़कर जिले के सभी फीडरों पर चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

टीमें अलर्ट, होगी त्वरित कार्रवाई मुख्य अभियंता जोन-द्वितीय नरेश कुमार भारती ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली मिले, इसके लिए सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी ब्रेकडाउन की स्थिति बनती है तो उसे तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए।