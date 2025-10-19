Language
    त्योहारों में बिजली निगम का वादा: 28 अक्टूबर तक 24 घंटे मिलेगी बिजली, शिकायतों पर फटाफट कार्रवाई

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को 28 अक्टूबर तक 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है।

    बिजली निगम ने दिए निर्देश। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता गाजियाबाद। त्योहारों में विद्युत निगम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है, विद्युत निगम ने जिले में 28 अक्टूबर तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के निर्देश जारी किए है। इसके तहत ट्यूबवेल फीडरों को छोड़कर जिले के सभी फीडरों पर चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

    टीमें अलर्ट, होगी त्वरित कार्रवाई

    मुख्य अभियंता जोन-द्वितीय नरेश कुमार भारती ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली मिले, इसके लिए सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी ब्रेकडाउन की स्थिति बनती है तो उसे तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए।

    इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आपूर्ति पर लगातार नजर रखें और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें।