फिरोजाबाद सीजेएम कोर्ट में मच गई खलबली, पति की पेशी पर आई महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास

फिरोजाबाद के सीजेएम कोर्ट में एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज करा रखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सांकेतिक तस्वीर।