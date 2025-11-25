Language
    फिरोजाबाद सीजेएम कोर्ट में मच गई खलबली, पति की पेशी पर आई महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    फिरोजाबाद के सीजेएम कोर्ट में एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। महिला ने अपने पति और सास के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज करा रखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। सीजेएम कोर्ट में मंगलवार दोपहर एक बजे पूनम निवासी मथुरा नगर, थाना उत्तर ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। तभी पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। महिला ने पति और सास के विरुद्ध थाना उत्तर में डेढ़ माह पूर्व प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    पति की पेशी पर आई थी महिला

    पति की कोर्ट में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी थी। इसी दौरान उसने आत्मदाह का प्रयास किया। उसे हिरासत में लेकर मटसेना पुलिस थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। घटना के सक्रिय हुई पुलिस अंदर जाने वालों पर नजर रख रही है।