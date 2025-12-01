सावधान! गेहूं के आटे में मिलाया जा रहा 'सफेद जहर', स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पाउडर मिलने से हड़कंप; फैक्ट्री सीज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गेहूं के आटे में सफेद पाउडर (सेलखड़ी) की मिलावट का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र में ब्रह्मलाल ट्रेडर्स सीज करने के बाद अन्य सभी आटा फैक्ट्रियों की जांच की योजना बनाई गई है। वहीं दूसरे जिलों से भी घटिया आटा आने की जानकारी मिली है। इसकी भी जांच कराई जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को औद्योगिक क्षेत्र में सीज की थी फैक्ट्री खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार शाम ब्रह्मलाल ट्रेडर्स पर छापेमारी की तो वहां आटे और गेहूं के साथ सात बोरी सफेद पाउडर मिला। वह क्या है और फैक्ट्री में उसका क्या उपयोग हो रहा था इसका मौके पर मिले फैक्ट्री स्वामी संजय गुप्ता निवासी सुहाग नगर सेक्टर एक संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिससे ये माना जा रहा है कि इसे खराब गुणवत्ता के गेहूं के आटे में सफेदी लाने के लिए मिलाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।