    Delhi Airport से टैक्सी कर आ रहे थे चूड़ी कारोबारी, ढाबे पर रुके और पार हो गए तीन लाख; ड्राइवर गिरफ्तार

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    फिरोजाबाद के चूड़ी कारोबारी के Delhi Airport से टैक्सी में रसूलपुर आते समय तीन लाख रुपये और सामान चोरी हो गया। उन्होंने एजेंट के माध्यम से कार बुक की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। Delhi Airport से कार में बैठकर रसूलपुर के लिए निकले कारोबारी के बैग से तीन लाख रुपये नकद और सामान गायब हो गया। सोमवार सुबह घर पहुंचे तो इसकी जानकारी हुई।

    इस पर वह रसूलपुर थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नकदी और सामान बरामद हुआ है।

    रसूलपुर में पुरानी मंडी निवासी पारुल अग्रवाल चूड़ी कारोबारी हैं। वह तीन दिसंबर को व्यापार के सिलसिले में ओडिसा गए थे। वहां वहां से मिले तीन लाख नकद और दो चेक बैग में रख लिए। इसके बाद फ्लाइट से भुवनेश्वर से दिल्ली आए।

    एयरपोर्ट से घर तक के लिए एजेंट ओमवीर के माध्यम से कार बुक की थी। जिसको लेकर चालक अंकित यादव दिल्ली से लेकर चला। रास्ते में शिवा ढाबे पर रात में खाना खाया था। इसके बाद रात सवा तीन बजे घर पहुंचे।

    वहां बैग चेक किया तो रकम गायब थी। इस पर रसूलपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने एजेंट के माध्यम से कार चालक के बारे जानकारी की। इसके बाद आरोपित कार चालक अंकित निवासी जरौली खुर्द थाना टूंडला को उसके घर से मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।

    उसकी निशानदेही पर तीन लाख रुपये नकद, दोनों चेक, ईयर बड्स व चोरी का अन्य सामान बरामद कर लिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।