Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Firozabad Weather: मौसम में बदलाव से गर्म कपड़ों में कैद हुए लोग, गिरेगा तापमान और अब रातें होंगी सर्द

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    दीपावली के बाद फिरोजाबाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रातें और सुबह ठंडी हो गई हैं। पिछले एक सप्ताह में तापमान छह डिग्री तक गिर गया है। धुंध के कारण वाहनों को परेशानी हुई और लोग गर्म कपड़े पहनकर निकले। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दीपावली के बाद धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले एक सप्ताह में छह डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई है। इससे रात के साथ सुबह भी ठंडी होती जा रही है। एक सप्ताह पूर्व जहां न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो रविवार को घटकर 11 डिग्री रह गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान छह डिग्री तक हुआ कम

     

    नवंबर में मौसम में निरंतर बदलाव हो रहा है। रविवार को सुबह मौसम में हल्की धुंध छाई रही, जिससे सिक्सलेन, हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ठंड से बचाव के लिए सुबह लोग घर से गर्म कपड़े पहन कर बाहर निकले। हालांकि रविवार को अवकाश होने के कारण स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर जाने वाले छात्र-छात्राएं और नौकरीपेशा लोग देरी से जागे। सर्दी से बचाव के लिए घरों में लोग गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं।

     

    ठंड से बचाव को घर से गर्म कपड़े पहन कर निकले लोग

     

    दिन में मौसम साफ रहने से मुख्य मार्ग और बाजारों में रौनक बिखरी रही। शाम ढलने के बाद लोगों को फिर से सर्दी का अहसास हुआ। पिछले माह की अपेक्षा रात में दुकानें भी जल्द बंद होने लगी हैं। इधर मौसम में बचाव के बाद सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

    अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम में और गिरावट आएगी।