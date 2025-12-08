 UP Weather update: फिरोजाबाद में बढ़ा ठंड का असर, कोहरे से यातायात प्रभावित; गर्म कपड़ों की डिमांड तेज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। UP cold wave: ठंड अब अपने रंग में आने लगी है। सुबह गलन भरी सर्दी से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। दोपहर में धूप खिलने से थोड़ी राहत रहती है, लेकिन शाम ढलने के बाद फिर से ठिठुरन बढ़ जाती है। इससे गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। हाईवे और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर सुबह कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गलन बढने के साथ घना भी कोहरा छाएगा।

रविवार को न्यूनतम तापमान नौ डिग्री दर्ज किया गया दीपावली के बाद धीरे-धीरे मौसम सर्द होने लगा था। गुलाबी सर्दी में लोग हाफ स्वेटर पहन कर घर से निकलने लगे थे। दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्दी तेवर दिखाने लगी है। सर्दी बढ़ने के साथ लोग पूरी बांह के गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। साथ ही घरों में नहाने के लिए गर्म पानी का प्रयोग हो रहा है और रात में रूम हीटर भी जलने लगे हैं।

गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ी, दिन में धूप निकलने से राहत रविवार को सुबह कोहरा छाने से सिक्सलेन, हाईवे सहित मुख्य मार्गों पर वाहन धीमी गति से गुजरे। रविवार को सुभाष तिराहा, सदर बाजार, कोटला रोड, जलेसर रोड सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानों पर लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी, दस्ताने, पजामी की खरीदारी करते दिखे। शाम ढलने के बाद फिर से ठंडी हवा चलने से वाहन चालक और राहगीर परेशान रहे।



एक सप्ताह में इस तरह बढ़ी सर्दी. अधिकतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में एक दिसंबर - 26 - 10

दो दिसंबर - 26 - 11

तीन दिसंबर - 26 - 9

चार दिसंबर - 24 - 7

पांच दिसंबर - 23 - 7

छह दिसंबर - 24 - 8

सात दिसंबर - 24 - 9