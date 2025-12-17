Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Firozabad News: वाहनों की प्रदूषण जांच हो जाएगी महंगी, एक जनवरी से लागू होंगी नई दरें

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:12 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एक जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हो जाएगी। परिवहन आयुक्त ने सभी वाहनों के प्रदूषण जांच शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि की है। ए ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच फिर महंगी हो जाएंगी। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच के शुल्क में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नई दरों का आदेश परिवहन आयुक्त की ओर से जारी कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये रहेंगी दरें


    एआरटीओ सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि पेट्रोल चलित दो पहिया वाहन के लिए 70 रुपये, पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले तीन और चार पहिया वाहनों को 90 रुपये प्रदूषण जांच के लिए देने होंगे। डीजल से चलने वाले तिपहिया व चारपहिया वाहनों का शुल्क 120 रुपये तय किया गया है। प्रदूषण की जांच न होने पर 10 हजार रुपये का चालान हो सकता है। अभी तक पेट्रोल वाले दो पहिया वाहनों के लिए 65, डीजल वाहनों के लिए 115 रुपये और पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले तिपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए 85 रुपये देने पड़ते थे।