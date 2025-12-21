UPSC: गांव से शुरुआती पढ़ाई फिर AMU से बीटेक अब 11वीं रैंक, घर पहुंचे प्रतीक जादौन तो झूम उठे लोग

संवाद सहयोगी, जागरण. नारखी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की आईईएस परीक्षा में 11 वीं रैंक हासिल करने वाले लाल के गांव जाटऊ पहुंचने पर शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने अभिनंदन किया और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मिठाई खिलाकर स्वजन के साथ खुशी साझा की।

गांव से ही पूरी की है प्रारंभिक शिक्षा, इससे पहले आई थी 48 वीं रैंक

गांव जाटऊ निवासी अखिलेश सिंह के बेटे प्रतीक जादौन की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद उन्होंने कक्षा 12वीं की पढ़ाई अमरदीप इंटर कॉलेज से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी को लक्ष्य बनाकर तैयारी शुरू की थी।

इससे पहले वर्ष 2021 में यूपीएससी की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (आइईएस) में प्रतीक की ऑल इंडिया रैंक 48 थी। इसके आधार पर उनका चयन ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा (मिनिस्ट्री ऑफ पावर) में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ था। जहां वे वर्तमान में सेवाएं दे रहे थे। नौकरी के साथ-साथ कठिन परिश्रम और अनुशासित अध्ययन जारी रखते हुए उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में यह बड़ी सफलता हासिल की। अब उन्हें रेलवे में डिविजनल स्तर का पद आवंटित हुआ है।