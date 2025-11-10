Language
    UPPCL: बिजली विभाग की सख्ती से मच गई यहां खलबली, 30 बकाएदारों के कनेक्शन काटे

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:36 AM (IST)

    फिरोजाबाद में विद्युत विभाग ने बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान चलाया। संविदा कर्मचारियों ने 30 घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिससे ग्रामीणों में खलबली मच गई। जेई कयामुद्दीन खान के नेतृत्व में टीमों ने घर-घर जाकर बकायादारों से बिल जमा करने का आग्रह किया, जिसमें आठ लोगों ने तुरंत भुगतान किया।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग की टीमें रविवार के दिन भी बिजली के बड़े बकाएदारों को खोजती रहीं। घर-घर जाकर लोगों को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया। बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने दो दर्जन से अधिक घरों की बिजली काट दी, जिससे ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई।

    सख्ती से चलाया अभियान

     

    राजस्व वसूली के लिए विद्युत विभाग द्वारा सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। यूपीएसआइडीसी के जेई कयामुद्दीन खान ने दो अलग-अलग टीमों के साथ नगला पानसहाय और मुइउद्दीनपुर में 10 हजार से अधिक बिल बकाएदारों के विरुद्ध डोर-टू-डोर अभियान चलाया।

     

    आठ लोगों ने मौके पर पर जमा कराए बिल

     

    इस दौरान कनेक्शन कटने से पहले आठ लोगों ने मौके पर बिल जमा कर दिया। जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया, ऐसे घरों के संविदा कर्मचारियाें ने खंभे से कनेक्शन काट दिए। जेई ने बताया कि बिल बकाए पर 30 घरों के कनेक्शन कटवाए गए हैं।