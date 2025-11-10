UPPCL: बिजली विभाग की सख्ती से मच गई यहां खलबली, 30 बकाएदारों के कनेक्शन काटे

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विद्युत विभाग की टीमें रविवार के दिन भी बिजली के बड़े बकाएदारों को खोजती रहीं। घर-घर जाकर लोगों को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया। बिल जमा न करने पर संविदा कर्मचारियों ने दो दर्जन से अधिक घरों की बिजली काट दी, जिससे ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई।

सख्ती से चलाया अभियान राजस्व वसूली के लिए विद्युत विभाग द्वारा सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। यूपीएसआइडीसी के जेई कयामुद्दीन खान ने दो अलग-अलग टीमों के साथ नगला पानसहाय और मुइउद्दीनपुर में 10 हजार से अधिक बिल बकाएदारों के विरुद्ध डोर-टू-डोर अभियान चलाया।