Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस शहर में बिजली बिल जमा न करने वालों पर कार्रवाई, 53 घरों के कनेक्शन काटे

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    फिरोजाबाद में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई घरों के कनेक्शन काटे। गुरुदेव नगर में एक उपभोक्ता ने विरोध किया तो पुलिस बुलानी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में 52 घरों के कनेक्शन काटे गए, जिनमें से कुछ ने तुरंत भुगतान किया। नगला पानसहाय और रैपुरा में भी अभियान चलाकर कनेक्शन काटे गए और मीटर हटाए गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुदेव नगर में शाम को चेकिंग के दौरान हुआ था हंगामा 

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। गुरुदेव नगर में शनिवार शाम चार बजे बिजली बिल बकाए पर कनेक्शन काटने पर एक उपभोक्ता ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जेई ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाई। इसके बाद बिल बकाए पर संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन कटवा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीण क्षेत्र में चले अभियान के दौरान संविदा कर्मचारियों ने 52 घरों के कनेक्शन काट दिए। घरों की बिजली कटने पर कुछ लोगों ने मौके पर बिल भी जमा करा दिया।

     

    गुरुदेव नगर में शाम को चेकिंग के दौरान हुआ था हंगामा

     

    यूपीएसआडीसी विद्युत सबस्टेशन से जुड़े क्षेत्र नगला पानसहाय, पानी गांव और टापाखुर्द में सुबह नौ बजे से बकाएदारों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जेई कयामुद्दीन खान ने टीम के साथ डोर-टू-डोर अभियान चलाकर लाेगों को बकाया बिल जमा करने का आह्वान किया। जिन लोगों ने बिल जमा नहीं कराया गया, उनके संविदा कर्मचारियों ने खंभे से कनेक्शन काटना शुरू कर दिए। दोपहर दो बजे तक 27 घरों के कनेक्शन काटे गए।

     

    पुलिस आने पर कटवाया कनेक्शन, 52 घरों की बिजली कटी

     

    दबरई विद्युत सबस्टेशन के जेई राहुल अग्रवाल ने गांव खंजापुर, मोती नगर और गुरुदेव नगर में अभियान चलाया। इस दौरान गुरुदेव नगर में एक घर का कनेक्शन काटने पर उपभोक्ता ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों की भीड़ भी जुट गई।

    जेई ने बताया कि 112 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाई गई। इसके बाद संबंधित घर कनेक्शन कटवाया गया। पुलिस आने पर उपभोक्ता ने अपनी गलती मानते हुए साढ़े आठ हजार में से पांच हजार रुपये मौके पर बिल जमा करा दिया। अभियान के दौरान 25 घरों के कनेक्शन कटवा गए।

     

    30 बकाएदारों के कनेक्शन काटे गए

     

    रैपुरा विद्युत सब स्टेशन से जुड़े प्रताप नगर में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें 30 बकाएदारों के खंभे से कनेक्शन काटे गए। वहीं जिन उपभोक्ताओं पर एक लाख रुपये से अधिक का बकाया था। उनके मीटर उखाड़े लिए। वहीं कुछ उपभोक्ताओं खराब मीटर मौके पर ही बदले गए।