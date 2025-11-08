Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3.58 करोड़ से बदलेगी यूपी के इन मंदिरों का सूरत, मंजूरी के बाद 2.40 करोड़ की पहली किस्त जारी

    By Sanjay Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 3.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें से 2.40 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। मंदिरों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, सिरसागंज। नारखी विकासखंड के तीन प्राचीन मंदिरों को अब एक नया रूप मिलेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इनके कायाकल्प के लिए 3.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों को पर्यटन विभाग ने स्वीकृति देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.40 करोड़ की धनराशि जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के प्रतिनिधि सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि शिव मंदिर आसलपुर के लिए 80 लाख, श्री राधाकृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए एक करोड़ तथा शिव मंदिर गढ़ी हंसराम के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि जारी की है।

    किस मंदिर में कितना पैसा होगा खर्च?

    उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को इन मंदिरों में विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने बताया कि शिव मंदिर आसलपुर के लिए 1.22 करोड़ रुपये, राधाकृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए 1.49 करोड़ रुपये और शिव मंदिर गढ़ी हंसराम के लिए 85.88 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

    इससे मंदिरों का सुंदरीकरण, भव्य प्रवेश द्वार, मल्टीपर्पज हाल, शौचालय, आंतरिक फ्लोरिंग, पार्क, पर्यटन कियोस्क, स्टोन बेंच, साइनेज, म्यूरल वाल तथा आवश्यकतानुसार सड़क निर्माण जैसे कार्य कराए जाएंगे।