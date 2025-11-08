3.58 करोड़ से बदलेगी यूपी के इन मंदिरों का सूरत, मंजूरी के बाद 2.40 करोड़ की पहली किस्त जारी

संवाद सहयोगी, सिरसागंज। नारखी विकासखंड के तीन प्राचीन मंदिरों को अब एक नया रूप मिलेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इनके कायाकल्प के लिए 3.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों को पर्यटन विभाग ने स्वीकृति देते हुए पहली किस्त के रूप में 2.40 करोड़ की धनराशि जारी की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के प्रतिनिधि सुमित प्रताप सिंह ने बताया कि शिव मंदिर आसलपुर के लिए 80 लाख, श्री राधाकृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए एक करोड़ तथा शिव मंदिर गढ़ी हंसराम के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि जारी की है।

किस मंदिर में कितना पैसा होगा खर्च? उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को इन मंदिरों में विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने बताया कि शिव मंदिर आसलपुर के लिए 1.22 करोड़ रुपये, राधाकृष्ण मंदिर बड़ा गांव के लिए 1.49 करोड़ रुपये और शिव मंदिर गढ़ी हंसराम के लिए 85.88 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।