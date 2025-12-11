यूपी में साली के उत्पीड़न के आरोपी ने हवालात में किया जान देने का प्रयास, अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। साली के उत्पीड़न के आरोप में पकड़े गए एटा के युवक ने बुधवार दोपहर हवालात में हुडी का फीता कसकर जान देने का प्रयास किया। पहरे पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे देख लिया। उसके द्वारा शोर मचाने पर अन्य पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे। उसे आनन-फानन में सरकारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया।

नई बस्ती मोहम्मदपुर नवादा निवासी सोमेंद्र ने मक्खनपुर थाने में मंगलवार को अपने चचेरे भाई वीरेंद्र निवासी नगला हरिकिशनपुर थाना सकीट जनपद एटा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

वीरेंद्र सोमेंद्र की पत्नी नीलम का सगा बहनोई भी है। सोमेंद्र के विरुद्ध नीलम ने कोर्ट से बेवजह परेशान करने की प्राथमिकी जून में दर्ज कराई थी।

आरोप है कि इसके बाद से वह लगातार पत्नी का उत्पीड़न कर रहा था। इससे तंग आकर नीलम ने मंगलवार सुबह जहर खा लिया। उसका सरकारी मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा है।

तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस वीरेंद्र की तलाश में लगी थी। बुधवार दोपहर 12 बजे उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हवालात में बिठा दिया। दोपहर में दो बजे उसने जान देने का प्रयास किया।

वहीं, वीरेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसे जबरन फंसा रही है। इसी से परेशान होकर पति ने ऐसा कदम उठाया है। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि साली को परेशान करने के मामले में पुलिस ने वीरेंद्र को पकड़ा था। अब उसकी हालत ठीक है। मामले की जांच की जा रही है।