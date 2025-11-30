Language
    'मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा विपक्ष', योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्यय ने SIR के मुद्दे किए खारिज

    By Kartikey Nath Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    फिरोजाबाद में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक महिला की नाक का सफल ऑपरेशन कर नया छिद्र बनाया, जिससे उसे सांस लेने में हो रही परेशानी से निजात मिली।

    मंत्री योगेंद्र उपाध्याय।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शनिवार शाम डीएम के कैंप कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों, डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित से बंद कमरे में बैठक की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विपक्षी राजनीतिक दलों को चुनौती दी है कि वे बिहार में एसआआर में गलत हुए एक भी मामले का साक्ष्य दें, विरोधी दलों के नेता-कार्यकर्ता एक भी साक्ष्य नहीं उपलब्ध करा पाए। वे आयोग को केवल बदनाम कर रहे हैं।

    अगले चुनाव के लिए कही ये बात


    मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुन: भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता-कार्यकर्ता विजयी होने के बारे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह आरोप गलत है कि एसआआर के बहाने आयोग वोट के अधिकार छीनने का काम कर रहा है। इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई, बेवजह बयानबाजी करना ठीक नहीं है। डीएम के कैंप कार्यालय में आधे घंटे बैठक चली। बैठक में नगर विधायक मनीष असीजा, मेयर कामिनी राठौर, टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर उपस्थित थे।



    मेडिकल कॉलेज के सर्जनों की टीम ने नाक का छिद्र बनाया

    फिरोजाबाद। मेडिकल कालेज अस्पताल के ईएनटी सर्जनों की टीम ने शनिवार को महिला का आपरेशन कर नाक का एक छिद्र बनाया। आपरेशन डेढ़ घंटे चला। ईएनटी सर्जन डा. अनिल पांडेय ने बताया कि शहर की 19 वर्षीय युवती की नाक में एक ही छेद था, इससे सांस लेने में उसे परेशानी होती थी। युवती दो सप्ताह पहले ओपीडी में आई थी। कालेज के प्राचार्य डा. योगेश गोयल के मार्गदर्शन में आपरेशन किया गया। डा. पांडेय ने बताया कि कभी-कभी इस तरह की जन्मजात विकृति होती है। आपरेशन करने वाली टीम में डा. राजीव कुमार निषाद और डा. रितु वर्मा भी शामिल थीं।
