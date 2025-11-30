'मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा विपक्ष', योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्यय ने SIR के मुद्दे किए खारिज

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शनिवार शाम डीएम के कैंप कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों, डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित से बंद कमरे में बैठक की। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विपक्षी राजनीतिक दलों को चुनौती दी है कि वे बिहार में एसआईआर में गलत हुए एक भी मामले का साक्ष्य दें, विरोधी दलों के नेता-कार्यकर्ता एक भी साक्ष्य नहीं उपलब्ध करा पाए। वे आयोग को केवल बदनाम कर रहे हैं।

अगले चुनाव के लिए कही ये बात

मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की पुन: भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता-कार्यकर्ता विजयी होने के बारे में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह आरोप गलत है कि एसआईआर के बहाने आयोग वोट के अधिकार छीनने का काम कर रहा है। इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई, बेवजह बयानबाजी करना ठीक नहीं है। डीएम के कैंप कार्यालय में आधे घंटे बैठक चली। बैठक में नगर विधायक मनीष असीजा, मेयर कामिनी राठौर, टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर उपस्थित थे।