बार काउंसिल ऑफ UP से मिली हरी झंडी, 11 नवंबर को होगा तहसील Bar एसोसिएशन का मतदान

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद: बार काउंसिल आफ इंडिया के साथ बार काउंसिल आफ उप्र प्रयागराज से हरी झंडी मिलने के बाद तहसील बार और रेवेन्यू बार चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तहसील बार चुनाव में 11 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद परिणाम घोषित होगा।

सदर तहसील में पिछले कई दिनों से चुनाव प्रक्रिया को लेकर माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। तहसील बार चुनाव में महासचिव को छोड़ अन्य सभी पदाें पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। महासचिव पद के लिए भी सात नवंबर को मतदान होना था। वहीं रेवेन्यू बार चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी।

इधर बार काउंसिल की ओर से समस्त जिला एवं तहसील एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन को एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा है कि किसी भी बार संघ में 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 के मध्य चुनाव नहीं कराया जाएगा और न ही उसकी घोषणा की जाएगी।