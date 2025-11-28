Firozabad News: शादी में मातम, बेकाबू लोडर ने कई लोगों को रौंदा, नौ साल के किशोर की मृत्यु; 20 घायल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पीटा लेकिन वह भीड़ और अफरातफरी का फायदा उठाकर भाग निकला। दुर्घटना रसूलपुर में टूटी पुलिया के पास गुरुवार रात 10 बजे की है। एक किशोर की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। भात लेकर जा रहे लोगों पर बेकाबू लोडर ने कहर बनकर टूटी। एक के बाद एक 20 से अधिक लोगों को टक्कर मारने के बाद लोडर दुकान से टकराकर रुकी।

जबकि 20 से अधिक महिला-पुरुष घायल सड़क दर्द से तड़प रहे थे। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पांच एंबुलेंस पहुंची। इसके बाद घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया। 20 घायलों को ट्रामा सेंटर भर्ती किया गया। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

कलावती स्कूल के पीछे, किशन नगर निवासी अतीक की बेटी निशा की गुरुवार को शादी थी। उनके रिश्तेदार आसफाबाद टूटी पुलिया से नाचते-गाते हुए भात लेकर जा रहे थे।

इसी दौरान, विपरीत दिशा से एक आए लोडर वाहन ने नाचते-गाते जा रहे लोगों को टक्कर मारते दुकान से टकराकर रूकी। हादसे में नौ वर्षीय बच्चे आहिल निवासी लेबर कालोनी, लाइनपार की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

जबकि हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में अधिकांश भिंड, मध्य प्रदेश और फिरोजाबाद के कश्मीरी गेट, टूटी पुलिया और लेबर कालोनी के निवासी हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची।

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। सूचना पर सीओ सिटी प्रवीण कुमार तिवारी और थाना प्रभारी दक्षिण इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए।

पांच एंबुलेंस से घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि लोडर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।