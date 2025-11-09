Language
    उद्योग विभाग के नोटिस से मची खलबली, इस जिले में सड़क किनारे से हटेंगे अवैध ढाबा और खोखे

    By Vimal Kumar Kulshrestha Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:04 PM (IST)

    फिरोजाबाद के नगला भाऊ औद्योगिक आस्थान में सड़क किनारे अवैध खोखों को हटाने के लिए उद्योग विभाग ने 49 इकाइयों को नोटिस जारी किया है। इन इकाइयों को अपने आसपास चल रहे ढाबों और खोखों को हटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि हरित पट्टी विकसित की जा सके। उद्यमियों में हड़कंप है, क्योंकि जिला और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही से 100 से अधिक अवैध खोखे चल रहे हैं।

    सड़क किनारे संचालित अवैध ढाबा।

    जागरण संवाददाता, फिरोजााबद। नगला भाऊ औद्योगिक आस्थान की साइड पटरी से अवैध खोखे हटवाने के लिए उद्योग विभाग ने 49 इकाइयों को नोटिस दिया है। इसमें उन्हें अपनी इकाइयों के आसपास अवैध रूप से संचालित ढाबे और खोखों को हटवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे साइड पटरी पर हरित पट्टिका विकसित हो सके। नोटिस जारी होने के बाद उद्यमियों में खलबली मची हुई है।

    नगला भाऊ औद्योगिक आस्थान में संचालित हो रहे अवैध खोखे

     

     

    हाईवे से सटे नगला भाऊ क्षेत्र में उद्योग विभाग ने सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान विकसित किया है। इसमें 82 भूखंडों पर कांच, चूड़ी, पेकेजिंग, केमिकल की 49 इकाइयां संचालित हो रही हैं। जिला और नगर निगम प्रशासन की अनदेखी से औद्योगिक आस्थान की साइड पटरी पर 100 से अधिक अवैध खोखे और ढाबे संचालित हो रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी साइड पटरी पर हरित पट्टिका विकसित नहीं हो सकी है।

    उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने बताया कि नगला भाऊ औद्योगिक में कारखानों के बाहर संचालित ढाबे और खोखे हटवाने के लिए सभी 49 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनको एक सप्ताह में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए गए हैं।

     

    उद्योग विभाग ने दिए नोटिस, खोखे और ढाबे हटवाने के निर्देश

     


    वहीं औद्योगिक आस्थान सहकारी सहमति अध्यक्ष बिन्नी मित्तल का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का कार्य जिला और नगर निगम प्रशासन का है। नगर निगम द्वारा सभी इकाइयों से कर भी वसूला जा रहा है। डीएम के निर्देश पर पूर्व में अतिक्रमण हटवाने के लिए कमेटी भी गठित हुई, फिर भी समस्या का निदान नहीं हो सका।