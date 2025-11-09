उद्योग विभाग के नोटिस से मची खलबली, इस जिले में सड़क किनारे से हटेंगे अवैध ढाबा और खोखे

जागरण संवाददाता, फिरोजााबद। नगला भाऊ औद्योगिक आस्थान की साइड पटरी से अवैध खोखे हटवाने के लिए उद्योग विभाग ने 49 इकाइयों को नोटिस दिया है। इसमें उन्हें अपनी इकाइयों के आसपास अवैध रूप से संचालित ढाबे और खोखों को हटवाने के निर्देश दिए हैं, जिससे साइड पटरी पर हरित पट्टिका विकसित हो सके। नोटिस जारी होने के बाद उद्यमियों में खलबली मची हुई है।

नगला भाऊ औद्योगिक आस्थान में संचालित हो रहे अवैध खोखे हाईवे से सटे नगला भाऊ क्षेत्र में उद्योग विभाग ने सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान विकसित किया है। इसमें 82 भूखंडों पर कांच, चूड़ी, पेकेजिंग, केमिकल की 49 इकाइयां संचालित हो रही हैं। जिला और नगर निगम प्रशासन की अनदेखी से औद्योगिक आस्थान की साइड पटरी पर 100 से अधिक अवैध खोखे और ढाबे संचालित हो रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी साइड पटरी पर हरित पट्टिका विकसित नहीं हो सकी है।

उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने बताया कि नगला भाऊ औद्योगिक में कारखानों के बाहर संचालित ढाबे और खोखे हटवाने के लिए सभी 49 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनको एक सप्ताह में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए गए हैं।