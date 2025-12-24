आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कारों की भिड़ंत, चार लोग हुए घायल; फिरोजाबाद में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात दो बजे आगरा से लखनऊ जा रही कार में मटसेना थानाक्षेत्र में माइल स्टोन 43.6 किलोमीटर पर पीछे से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। टक्कर में एक कार में सवार चालक विनोद कुमार और सतीश कुमार निवासीगण थाना रासपुर जनपद कानपुर और दूसरी कार में सवार चालक बहादुर सिंह और रवि निवासीगण खैरागढ़, आगरा घायल हो गए।