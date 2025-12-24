Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कारों की भिड़ंत, चार लोग हुए घायल; फिरोजाबाद में हुआ हादसा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    फिरोजाबाद में एक्सप्रेसवे पर लखनऊ जा रही दो कारों की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। यह घटना एक्सप्रेसवे पर हुई, जिससे यातायात बाधित हुआ। घायलों को तत्क ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार रात दो बजे आगरा से लखनऊ जा रही कार में मटसेना थानाक्षेत्र में माइल स्टोन 43.6 किलोमीटर पर पीछे से आ रही एक अन्य कार ने टक्कर मार दी। टक्कर में एक कार में सवार चालक विनोद कुमार और सतीश कुमार निवासीगण थाना रासपुर जनपद कानपुर और दूसरी कार में सवार चालक बहादुर सिंह और रवि निवासीगण खैरागढ़, आगरा घायल हो गए।

    पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में भर्ती कराया है। थानाध्यक्ष विमिलेश त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना में चार लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है।