जाम में फंसी गाड़ी ने बजाया हूटर तो दारोगा ने की भाजपा विधायक से अभद्रता; SSP सौरभ दीक्षित ने की कार्रवाई
फिरोजाबाद के जसराना में भाजपा विधायक की गाड़ी जाम में फंसने पर दारोगा द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। विधायक ने जब हूटर बजाया तो दारोगा ने आपत्तिजनक बातें कहीं। शिकायत मिलने पर एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। विधायक एक शादी समारोह से लौट रहे थे तभी यह घटना घटी।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जसराना मुख्य बाजार में टूंडला के भाजपा विधायक की कार रविवार रात जाम में फंस गई। चालक ने हूटर बताया तो वहां खड़े दारोगा ने अभद्र टिप्पणी कर दी। इस पर विधायक ने दारोगा को बुलाया तो उनसे भी अभद्रता कर दी। विधायक की शिकायत पर एसएसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया।
जाम में फंस गई थी विधायक की कार, हूटर बजाने पर की अभद्रता
टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर रात नौ बजे जसराना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। मुख्य बाजार में पहुंचने पर उनका काफिला जाम में फंस गया। इस पर चालक ने हूटर बजाया। इस पर वहां तैनात दारोगा विवेक चौहान ने अभद्र टिप्पणी कर दी।विधायक ने दारोगा को बुलाया और अपना परिचय देते हुए अभद्र टिप्पणी पर आपत्ति जताई तो वह उनसे भी बहस करने लगा। इसके बाद विधायक ने एसएसपी सौरभ दीक्षित को फोन किया। उनके अवकाश पर होने पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद से मामले की शिकायत की।
इस मामले में दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। विधायक का कहना है कि चालक के हार्न बजाने पर दारोगा ने अभद्र टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधिकारियों से की थी।
