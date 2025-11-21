Language
    चलती ट्रेन से बैग खींच ले गए चोर, बैग में थी हीरे की अंगूठी और मोबाइल

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    एक यात्री के साथ एक अप्रत्याशित घटना घटी जब चोरों ने चलती ट्रेन की खिड़की से हाथ डालकर उसका बैग चुरा लिया। बैग में हीरे की अंगूठी और एक मोबाइल फोन जैसे कीमती सामान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। एक महिला यात्री का बैग फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते समय ट्रेन की गति कम होने पर चोरों ने खिड़की से हाथ डालकर खींच लिया और फरार हो गए।

    बैग में हीरे की अंगूठी, मोबाइल और अन्य समान्य था। पीड़ित ने दिल्ली पहुंचने पर आनंद विहार स्टेशन पर सूचना दी। अब फिरोजाबाद जीआरपी प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

    नई दिल्ली में साउथ अनारकली एक्सटेंशन कृष्णानगर निवासी रवि दहिया ने तहरीर दी है कि वह पत्नी के साथ 23 अक्टूबर को रीवा-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सतना से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रहे थे। एस टू कोच में उनका आरक्षित सीट थी। ट्रेन फिरोजाबाद स्टेशन को क्रॉस करते समय धीमी हो गई। इसी दौरान खिड़की से हाथ डालकर बदमाश सीट पर रखा बैग खीच ले गए। जब तक शोर मचाते ट्रेन आगे निकल गई।

    बैग में हीरे की अंगूठी, मोबाइल और अन्य सामान था। ट्रेन के आनंद विहार पहुंचने पर जीआरपी थाने में तहरीर दी। जीआरपी फिरोजाबाद तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष जीआरपी अमित सिंह ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।