फिरोजाबाद: अवैध खनन में खान अधिकारी की गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ाया, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। मिट़्टी और बालू का लाइनपार क्षेत्र से अवैध खनन करने वाले दबंग बेखौफ हैं। रविवार सुबह पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने लगी। आगे खान अधिकारी की गाड़ी खड़ी देखी तो उस पर ट्रैक्टर ट्राली से चढ़ा दी। आगे जाकर खाई में ट्रॉली पलट कर भाग गए। घटना में खान अधिकारी बाल-बाल बच गए। उन्होंने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें से दो को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध खनन पर पीछा कर रही थी लाइनपार पुलिस, वाजिदपुर कुतुकपुर में रविवार सुबह की घटना

गुदांऊ और वाजिदपुर-कुतकपुर क्षेत्र में खनन बड़े पैमाने पर होता है। रविवार सुबह छह साढ़े छह बजे वाजिदपुर-कुतकपुर की ठार कटेंगर में खनन की सूचना पर थाना लाइनपार पुलिस पहुंची तो खनन में लगे लोग भाग खड़े हुए। पुलिस मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। इधर खान अधिकारी मफत लाल भी चेकिंग करते हुए आ रहे थे। उन्होंने सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली का रुकने का इशारा किया तो उसने गति और बढ़ा दी।

चालक ने उनकी कार में टक्कर मारने की साथ ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसके बाद ट्रॉली पलट दी। इस दौरान चालक और उसके साथ ट्रैक्टर पर बैठे दो अन्य लोग कूद कर भाग गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करके बाहर निकलवाया।